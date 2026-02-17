NPS: Osuđujemo režimsko nasilje nad građanima u Novom Sadu

Narodni pokret Srbije (NPS) osudio je danas napad pristalica Aleksandra Vučića na studente, novinare i građane Novog Sada i zahteva hitnu istragu, identifikaciju i hapšenje nasilnika, kao i utvrđivanje odgovornosti za propuste u postupanju policije.

„Novi Sad, već teško pogođen tragedijom pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi, sinoć je ponovo izložen nasilju koje ugrožava sigurnost i mir građana, a posebno je zabrinjavajuće i neprihvatljivo što policija, uprkos velikom prisustvu na terenu, nije reagovala i zaštitila napadnute student“, navedeno je u saopštenju.

Iz NPS smatraju da je sramno da u toku proslave dva veka Matice srpske u Novom Sadu, građane i studente napadaju pristalice režima „koji je glavni generator agresije i nasilja prisutnog na ulicama širom Srbije“, kao i da se na takav način održava svečanost koja bi trebalo da bude dostupna svim građanima.

„Režim, koji je doveo do situacije da se dva veka obeležavaju tako što nepoznati muškarci u crnom uz saradnju policije ne dozvoljavaju studentima i građanima da priđu pozorišu, zasigurno nema legitimitet“, istakli su iz NPS.

Naveli su i da se, osuđeni robijaši i kriminalci, koji su naočigled policije, fizički napali okupljene građane i studente, moraju hitno ispitati, a javnost odmah obavestiti o napretku istrage, preduzetim merama i kažnjavanju odgovornih, jer „samo transparentno postupanje institucija može vratiti poverenje građana u bezbednost i pravdu“.

„Ovakvi incidenti pokazuju da se nasilje u našem društvu sve više prihvata kao normalna pojava, što je neprihvatljivo. Svaka institucija koja toleriše ili ignoriše nasilnike direktno učestvuje u degradaciji bezbednosti građana i slobode medija“, ukazali sui z NPS.

Iz NPS su pozivali nadležne institucije da ovom slučaju pristupe odgovorno, da pronađu odgovorne nasilnike i da se oni procesuiraju, kako bi konačno prestalo da se toleriše nasilje kao normalno u društvu.

Sinoć je u ispred Srpskog narodnog pozorišta, gde je održana svečana akademija povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske, održan i protest studenata i građana zbog najavljenog prisustva predsednika Srbije Aleksandra Vučića obeležavanju tog jubileja.

(Beta)

