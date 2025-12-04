NPS podneo krivičnu prijavu protiv Gašića i Bajatovića u vezi gasifikacije opštine Ćićevac

Narodni pokret Srbije (NPS) podneo je Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Bratislava Gašića, direktora „Srbijagasa“ Dušana Bajatovića i predstavnika kompanija „Rasina energogas“ i „Tekgas“ iz Kruševca zbog sumnje da su vršili pritisak na konzorcijum firmi koje su bile najbolji ponuđač na tenderu za gasifikaciju opštine Ćićevac.

Potpredsednik NPS Miloš Pavlović rekao je novinarima ispred tužilaštva u Beogradu da postoji sumnja da iza tih kompanija iz Kruševca stoji upravo Gašić.

Pavlović je naveo da je konzorcijum, koji je dostavio ponudu od 8,36 miliona evra, „odustao nakon pritiska“, te je posao dobio konzorcijum predvođen firmama iz Kruševca, čija je ponuda iznosila 15,64 miliona evra.

Optužio je vladajuće Srpsku naprednu stranku i Socijalističku partiju Srbije da su „unapred dogovorili“ ko će dobiti posao gasifikacije opštine Ćićevac, navodeći da je to „školski primer korupcije u Srbiji i pljačke budžeta“.

(Beta)

