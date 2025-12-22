NPS: Šapić odlazi, ali jedini izlaz iz krize su vanredni beogradski izbori

Narodni pokret Srbije (NPS) ocenio je da je današnja sednica gradske skupštine, na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za narednu godinu, verovatno poslednja na kojoj će gradonačelnik Aleksandar Šapić obavljati tu funkciju.

„Personalna promena gradonačelnika nije adekvatno rešenje jer je to kontinuitet uništavanja grada i jedino rešenje za izlazak iz krize je raspisivanje vanrednih izbora za Beograd“, rekao je potpredsednik stranke Miloš Pavlović na konferenciji za novinare uoči sednice.

On je rekao da je predlog budžeta sa manje prihoda nego rashoda pa će postojati fiskalni deficiti i dodao da će morati da se vraćaju ranije uzeti krediti, da se potroše rezerve i dodatno da se Beograd zadužuje.

Prema njegovim rečima, „20 odsto budžeta za narednu godinu biće neostvarivo, tako da će manjak između prihoda i rashoda morati da se nadomesti novim kreditnim zaduženjima“.

„Beograd će biti uveden u još veće dugove što znači da će poskupeti usluge koje pružaju javna komunalna preduzeća“, naveo je Pavlović, kao i da se već početkom naredne godine može očekivati rebalans budžeta.

On je ocenio da 90 odsto budžeta ide na gradsku upravu i nameštene tendere, tako da ne ostaje prostor za investicije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com