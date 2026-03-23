NPS: Sednici Skupštine grada Niša predsedavala osoba kojoj je prestao mandat

Odborničke grupe Narodnog pokreta Srbije (NPS), Demokratske stranke i Pokreta slobodnih građana u Skupštini grada Niša saopštili su danas da je sednica lokalnog parlamenta održana pod rukovodstvom osobe kojoj je mandat već prestao, čime je otvoreno pitanje političkog legitimiteta i pravne valjanosti odluka usvojenih na toj sednici.

U saopštenju se podseća da je sednica niškog parlamenta održana 17. marta, dok je predsednik Skupštine grada Niša Igor Novaković 11. marta presudom Apelacionog suda oglašen krivim za produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja i osuđen na zatvorsku kaznu od 18 meseci.

„Ta presuda proizvodi neposredno pravno dejstvo. Po Zakonu o lokalnim izborima i Poslovniku Skupštine Niša, Igoru Novakoviću je mandat prestao po sili zakona 11. marta“, navedeno je u saopštenju Narodnog pokreta Srbije.

U saopštenju se dodaje da su ključne odluke usvojene tesnom većinom od svega 31 glasa, što dodatno produbljuje sumnju u njihov legitimitet i zakonitost.

„Zbog toga smo se zvanično obratili Višem sudu u Nišu sa zahtevom da bez odlaganja dostavi pravnosnažnu presudu Skupštini grada Niša kako bi se formalno konstatovao prestanak mandata i omogućilo zakonito funkcionisanje institucije“, dodaje se.

NPS je obavestio i Skupštinu grada Niša da je, u skladu sa važećim propisima, neophodno da na prvoj narednoj sednici utvrdi prestanak mandata Igoru Novakoviću sa 11. martom i pokrene postupak izbora novog predsednika skupštine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com