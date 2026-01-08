NPS traži odgovornost Šapića i direktora Beograd puta i Gradske čistoće zbog problema s snegom

Narodni pokret Srbije (NPS) pozvao je danas na odgovornost gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i direktore Beograd puta i Gradske čistoće, Marinu Gajić Glamočliju i Marka Popadića jer je, po navodima NPS, život u glavnom gradu „po drugi put u kratkom roku paralisan od snega“.

Šef odbornika NPS u Skupštini Beograda Miloš Pavlović naveo je da centralne gradske ulice „više od 12 sati nisu očišćene od snega“ što je, po njegovim rečima, u potpunosti paralisalo život Beograđana.

„JKP Beograd put koje ima budžet 6,1 milijardu dinara i čija direktorka ima platu 479.000 dinara nisu uradili ništa kako bi se problem prouzrokovan snežnim padavinama neutralisao ili barem smanjio. Upravljanje višemilionskim gradom kao što je Beograd zahteva potpunu odgovornost za rešavanje problema građana i normalno funkcionisanje grada, a ne samo nameštanje tendera i raspodelu milionskih plata funkcionera“, naveo je Pavlović a preneo NPS.

Ocenio je da građani Beograda „finansiraju milionske plate rukovodstva grada koje nema ni znanja ni sposobnosti, a ni želje da rešava njihove probleme i potrebe“.

„Problem sa JKP Beograd put i JKP Gradska čistoća ne mogu da reše ni Aleksandar Šapić ni Luka Petrović jer su upravo oni problem. Zbog toga ponovo apelujemo na nadležne organe da reše krizu u kojoj se Beograd našao raspisivanjem vanrednih beogradskih izbora“, naveo je Pavlović.

(Beta)

