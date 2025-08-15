NPS traži sazivanje sednice odbora Skupštine o postupanju pripadnika MUP-a

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je podneo zahtev za sazivanje sednice Odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove o postupanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

„Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević dužni su da ispostave račun narodnim poslanicima i narodu u čijem interesu radi policija, koga štite i ko dozvoljava kriminalizovanim policijskim jedinicama da kidnapuju građane sa ulica“, saopštio je Aleksić.

Predložena je jedna tačka dnevnog reda: „Razmatranje Izveštaja MUP-a Srbije o aktuelnoj društveno – političkoj krizi i građanskim sukobima, radi utvrđivanja nezakonitosti i nepravilnosti u njihovom radu na protestima koji se održavaju danima u više gradova širom Srbije“.

Tražio je da se Odbor sastane „u najkraćem roku“ imajući u vidu „trenutne tenzije u društvu“ i potrebu da se razmatraju pitanja od značaja za održavanje javnog reda i mira, kao i bezbednost zemlje.

(Beta)

