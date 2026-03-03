NPS tvrdi da je Viši sud oborio listu SNS za lokalne izbore u Knjaževcu

Narodni pokret Srbije (NPS) saopštio je danas da je Viši sud u Zaječaru poništio rešenje Opštinske izborne komisije u Knjaževcu, kojim je bila proglašena izborna lista Srpske napredne stranke (SNS), zbog nepoštovanja kvota za manje zastupljeni pol.

NPS tvrdi da SNS nije poštovao odredbe Zakona o lokalnim izborima koje propisuju da na izbornoj listi mora biti najmanje 40 odsto pripadnika manje zastupljenog pola i da redosled kandidata vladajuće stranke nije bio u skladu sa propisima.

„Umesto da postupi u skladu sa zakonom, Opštinska izborna komisija nije odbila listu SNS, pravdajući očigledno kršenje zakona navodnom ‘greškom u elektronskom podnesku’, uz obrazloženje da je pisana verzija liste ispravna. Ovakvom odlukom Komisija je direktno bila saučesnik u kršenju zakona i pokušala da legalizuje nepravilnosti“, navela je ta partija.

Dodaje se da će SNS nakon odluke suda biti u obavezi da ponovo prikupi potpise, a da će se ukoliko zakon bude dosledno primenjen, lista opozicione koalicije „Promene“ naći na izbornom listić pod rednim brojem jedan.

„Zakon mora biti jednak za sve, a izborni proces ne sme biti talac političkog pritiska, niti sredstvo za zaštitu interesa bilo koje stranke. Nastavićemo da se borimo svim pravnim sredstvima za poštovanje zakona, ravnopravnost svih izbornih učesnika i fer izborne uslove u Knjaževcu i širom Srbije“, naveo je NPS.

Izborna komisija opštine Knjaževac proglasila je prošle nedelje izbornu listu vladajuće koalicije pod nazivom „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“ za lokalne izbore koji će biti održani 29. marta.

Na toj listi su SNS, Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS), Srpska radikalna stranka (SRS), Srpska stranka Zavetnici i Ujedinjena seljačka stranka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com