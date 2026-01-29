NPS u Subotici traži ostavku direktora Vodovoda i kanalizacije, tvrde da ne poštuje prava radnika

Odbornička grupa Narodnog pokreta Srbije (NPS) u Skupštini Subotice zatražila je danas od direktora gradskog JKP „Vodovod i kanalizacija“ Đerđa Šugara da odmah podnese ostavku zbog „sramotnog odnosa prema radnicima“ tog preduzeća i „neodgovornog trošenja novca svih građana Subotice“.

U saopštenju NPS se navodi da je tokom višegodišnjeg mandata na čelu „Vodovoda i kanalizacije“, Šugar „sistematski ignorisao Kolektivni ugovor i Zakon o radu“.

„Umesto da radnici budu stub preduzeća, oni su primorani da svoja osnovna prava traže na sudu. To nije sistem kakav želimo da izgradimo. Građani ne smeju da se dovode u situaciju da svoja radna prava od jednog JKP traže na sudu“, stoji u saopštenju NPS.

Osudili su kao „skandalozne“ informacije da je rukovodstvo tog javno-komunalnog preduzeća koristilo sredstva iz gradskog budžeta „kako bi plaćalo advokatske kancelarije da ih brane od radnika“.

„Tri mandata su bila više nego dovoljno vremena da se preduzeće stabilizuje. Umesto toga, dobili smo firmu koja tone u nezadovoljstvo koje svi mi moramo da plaćamo. Nećemo nemo posmatrati kako se javni resursi troše na ‘peglanje’ pravnih brljotina direktora. Gospodine Šugar, Vaši izgovori ne piju vodu, a u nekim delovima grada je ne piju ni građani“, stoji u saopštenju Narodnog pokreta Srbije.

Na danas održanoj sednici Skupštine Subotice, predsednik odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara Janoš Nagel rekao je da je nadležni sud presudio u korist radnika zaposlenih u JKP „Vodovod i kanalizacija“ koji nisu dobijali naknadu za smenski rad, te da će to javno-komunalno preduzeće morati da isplati te obaveze za prethodni period, ali i ubuduće ih redovno izmirivati.

(Beta)

