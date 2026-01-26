NPS: Vodostaj Gružanskog jezera nikad nije bio niži kao posledica nestrateškog upravljanja

Gradski odbor Narodnog pokreta Srbije (NPS) u Kragujevcu saopštio je danas da zbog „nestrateškog i nedomaćinskog“ upravljanja vodostaj Gružanskog jezera nikad nije bio na nižem nivou, te da će uskoro doći do mulja koji se ne može iskoristiti.

U saopštenju piše da jezero u Gruži godinama unazad „Meka“ za divlju gradnju, za hotele, vikendice, različite kvadrature i namene.

„U poslednjih nekoliko godina, izgrađeno je preko 200 nelegalnih objekata na ili u neposrednoj blizini akumulacije, koje čak polako ulaze u turističku ponudu. Sećamo se svi vojne vežbe od pre par godina, kada su se po jezeru, potpuno protivzakonito, vozili motorni čamci, a gradska vlast se, kao po običaju branila ćutanjem“, piše u saopštenju.

Ocenili su da to ne bi bilo moguće sprovesti bez političke podrške Srpske napredne stranke i ljudi na vlasti.

Podseća se na saopštenje gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića o vodi sa akumulacije „Svračkovo“ i navodi da „ako je to rešenje, onda smo zaista u velikom problemu“.

„Naime, akumulacija ‘Svračkovo’ je namenjena za vodosnabdevanje manjih mesta, kao što su Arilje, Gornji Milanovac, Lučane i nešto veći Čačak, pa je iluzorno pomisliti da će to zadovoljiti potrebe jednog grada od 200.000 stanovnika“, piše odbor.

Dodaje se da je ta akumulacija u pripremi i biće spremna za eksploatisanje najranije 2028. godine, a do tada, kako navode, Kragujevac treba da preživi.

„Postavlja se pitanje šta će naši gradski čelnici učiniti po ovom pitanju? Naravno, došli su do tragikomičnog rešenja – povećaće cene usluga JKP Vodovod i kanalizacija“, piše u saopštenju.

Navedeno je da su građani Kragujevca i pre poskupljenja plaćali najskuplju vodu u Srbiji.

Ocenjeno je i da je vodovodna mreža „katastrofalnom stanju“, te da se redovnim puštanjem vode smanjuje pritisak, da stare azbestne cevi ne bi popucale.

„Taj gubitak se naplaćuje kroz rastur građanima, koji je na rekordno visokom nivou“, piše u saopštenju NPS.

(Beta)

