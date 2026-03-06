NPS: Zaposleni u javnim preduzećima suočeni sa ozbiljnim pritiscima pred SNS skup 21. marta

Narodni pokret Srbije (NPS) upozorio je danas javnost da su zaposleni u gradskim javnim preduzećima, između ostalog i u Javnom komunalnom preduzeću "Beograd put", suočeni sa, kako su ocenili, ozbiljnim pritiscima pred skup pristalica Srpske napredne stranke (SNS) koji je zakazan za 21. mart u Beogradu.

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović je u saopštenju naveo da, prema saznanjima te stranke, koje su dobili od zaposlenih u tom preduzeću, radnicima koji će tog dana ići na skup upisuju se „fiktivni prekovremeni sati za prethodni mesec kao nakanada za dolazak na skup“.

„Na taj način se pojedinim ‘podobnim’ zaposlenima praktično plaća dolazak na politički skup, dok se istovremeno prikazuje da su bili angažovani na poslovima preduzeća. Takva praksa predstavlja zloupotrebu javnih resursa i grubo kršenje principa odgovornog upravljanja javnim preduzećima“, naveo je Pavlović.

NPS je pozvao nadležne institucije da hitno ispitaju te navode i utvrde da li se u JKP „Beograd put“ vrši falsifikovanje radnih evidencija i nenamensko trošenje javnog novca.

„Javni resursi ne smeju biti korišćeni za političke svrhe niti za organizovanje stranačkih skupova. Ukoliko se potvrdi da se zaposlenima upisuju fiktivni prekovremeni sati kako bi im se platio odlazak na politički skup, to je direktna zloupotreba javnog preduzeća i novca građana Beograda. Zaposleni u javnim preduzećima moraju biti zaštićeni od političkih pritisaka i ucena“, naveo je Pavlović.

Predsednik SNS Miloš Vučević je prethodne sedmice saopštio da pripremaju „veliki skup“ 21. marta u Beogradu, gde će predsednik države Aleksandar Vučić i drugi predstaviti Program „Srbija 2030-35“.

(Beta)

