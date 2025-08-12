NUNS: Dva ozbiljna incidenta – još jedan alarm da su novinari u Srbiji nezaštićeni

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je danas saopštilo da dva uznemirujuća incidenta – pretnje smrću novinarima portala Autonomija i brutalne uvrede i pretnje ekipi N1, još jednom pokazuju „koliko su novinari u Srbiji izloženi napadima i koliko je izostanak adekvatne reakcije institucija opasan po slobodu medija“.

Novinarima Autonomije je na Fejsbuku stigla poruka osobe koja se na društvenoj mreži predstavlja kao Dobrica Ristić, u kojoj ih naziva „komunoustašama“ i da će „za objave svi dobiti nagradu sa po dva 9,2 mm“, što je jasna aluzija za vrstu pištolja.

Pretnja, koja je prijavljena tužilaštvu, je došla pošto je taj portal celodnevno izveštavao o sukobima tokom otvaranja izložbe u Bačkom Petrovcu i da su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) iscrtavale grafite i trobojke po fasadama zgrada u novosadskim naseljima Liman 2, 3 i 4 čemu su se stanovnici usprotivili.

Novinarka i snimatelj N1 Jelena Mirković i Denijal Dabić bili su izloženi psovkama i uvredama tokom izveštavanja sa protestnog skupa građana i studenata u Vrbasu, navodi NUNS.

Jedan od napadača iz grupe pristalica SNS-a, koji je nosio „fantomku“, a potom je skinuo, pretio im je klanjem, uz pokret ruke ispod vrata, a pripadnici grupe u kojoj je bio su ometali rad ekipe laserskim zracima uperenim u oči novinarke i kamermana i u kameru.

NUNS traži sankcionisanje napadača na novinare i da im policija obezbedi normalan rad prilikom izveštavanja, jer takvi napadi i pretnje direktno ugrožavaju slobodu medija.

Upozorili su da je institucionalna pasivnost u ovakvim slučajevima opasna jer „šalje poruku da su novinari legitimne mete, naročito oni koji se bave temama od javnog interesa i kritički izveštavaju“.

NUNS je naveo da su u bazi Safejournalists samo u julu zabeležena 24 slučaja teškog ugrožavanja bezbednosti novinara i drugih medijskih radnika.

Najveći broj su pretnje pokedinim novinarima i čitavim redakcijama, dok su bili česti i nasilni i fizički nasrtaji, posebno pripadnika policije.

Među 24 slučaja, 12 su pretnje smrću i fizičkoj sigurnosti novinara, a zabeleženo je i osam fizičkih napada na njih.

