NUNS i ANEM traže od novosadskog rektora da vrati opremu redakciji Blokada INFO

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zatražili su od rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejanu Madiću da hitno bude omogućen pristup i povraćaj opreme i ličnih stvari redakcije „Blokada INFO“ i studenata iz zgrade Rektorata.

U otvorenom pismu od Madića je zatraženo da omogući pristup opremi bez odlaganja i da se sva lična, tehnička i druga preostala oprema vrati, redakciji, drugim studentima i njihovim vlasnicima.

„U međuvremenu, pozivamo Vas da svu opremu i predmete obezbedite i sačuvate u stanju u kojem su prisilno ostavljeni“, preneli su u saopštenju.

NUNS i ANEM su naveli i da, prema njihovim saznanjima, policija i Žandarmerija su po pozivu rektora Madića ušli Rektorat i potom izvršili pretres prostorija i legitimisanje osoba u zgradi.

Dodali su da se „zabranom pristupa stvarima i opremi redakcije ugrožava slobodan protok informacija putem medija i vrši pritisak na samu redakciju i studente – izveštače“.

„U zgradi je ostala gotovo kompletna oprema redakcije, od tehničke opreme za realizaciju programa, do uređaja za uspostavljanje internet konekcije, kartica, baterija, punjača, adaptera, stativa i druge za rad neophodne opreme“, dodali su u otvorenom pismu.

Naveli su da danima nakon tog događaja, pristup stvarima nije omogućen, „dok se policija i dalje nalazi u zgradi i zabranjuje pristup skoro svima“.

