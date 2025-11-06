NUNS: Izveštaj EK o Srbiji – sve na šta organizacije civilnog društva godinama ukazuju

Nazadovanje u oblasti slobode izražavanja, SLAPP tužbe sve više sputavaju istraživačke medije, a medijski zakoni iz 2023. sprovode se neujednačeno, navedeno je u izveštaju o proširenju za sve države kandidate Evropska komisija je, u delu koji se odnosi na Srbiju, preneleo je Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Komisija je ukazala i na politički i ekonomski uticaj na uređivačke politike, kao i na zastrašujući efekat ponavljanih izjava visokih zvaničnika o radu novinara.

„Godinama unazad, novinarska i medijska udruženja, kao i druge nevladine organizacije, ukazuju na pomenute probleme“, kazali su iz NUNS-a.

U najnovijem izveštaju Evropske komisije o Srbiji navodi se da su porasli slučajevi pretnji, zastrašivanja, govora mržnje i nasilja nad novinarima, uz napomenu da vlasti takve incidente ne osuđuju dosledno.

„NUNS tokom 2025. beleži nagli porast napada na novinare, uz neujednačen i spor institucionalni odgovor. Takva praksa, uz učestalo targetiranje novinara od strane funkcionera, produbljuje krizu slobode medija i preti javnom pravu na informisanje“, saopštilo je to udruženje.

Prema podacima koje je prikupio NUNS, od marta do sredine oktobra evidentiran je 51 slučaj postupanja policije prema novinarima – napadi, arbitrarna zadržavanja, neosnovana legitimisanja i 18 slučajeva u kojima policija nije reagovala na napade na adekvatan način.

Do kraja oktobra 2025. NUNS je registrovao ukupno 299 napada i pritisaka, gotovo duplo više nego tokom cele 2024. godine kada je zabeleženo 168 slučajeva.

Evropska komisija poručila je da Srbija treba da obezbedi „jaču zaštitu i bezbednost novinara, tako što će visoki zvaničnici prestati sa verbalnim napadima na novinare koji uključuju zastrašivanje, stigmatizaciju i delegitimizaciju i brzo postupati po svakoj pretnji ili slučaju fizičkog i verbalnog nasilja i, po potrebi, javno ih osuditi, istražiti ili procesuirati“.

„Novinarske i medijske organizacije u Srbiji su više puta ukazivale na to da se nezavisni mediji i novinari u Srbiji sve češće suočavaju sa tužbama zbog ‘povrede ugleda i časti’ jer su objavili neku informaciju koju su ‘moćnici’ hteli da sakriju od javnosti“, naveo je NUNS.

Medijski zakoni iz 2023. godine takođe su neujednačeno sprovođeni, navela je Evropska komisija. Posebno je pomenut REM, uz konstataciju da „nije u potpunosti vršio svoj mandat, a ozbiljne sumnje u njegovu faktičku nezavisnost i dalje postoje“.

„Nevladine organizacije podnele su krivičnu prijavu protiv sekretarke Odbora za kulturu i informisanje Dane Gak, zbog osnovane sumnje da je zloupotrebom službenog položaja uticala na ishod postupka za izbor novih članova Saveta REM-a, kao i protiv predsednice istog odbora Nevene Đurić zbog opstrukcije primene izmenjenog ZEM i neobjavljivanja konkursa“, podsetili su iz NUNS-a.

Evropska komisija je pozvala Srbiju i da izmeni zakone radi usklađivanja sa Evropskim aktom o slobodi medija (EMFA) i povezanim evropskim standardima, što je u skladu sa usvojenom medijskom strategijom.

„Ovim aktom uspostavlja se novi skup pravila za zaštitu pluralizma i nezavisnosti medija, što bi trebalo da spreči politički i ekonomski uticaj na uređivačke politike medija“, saopštio je NUNS.

(Beta)

