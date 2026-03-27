NUNS osudio izveštavanje Informera i Republike o smrti studentkinje Filozofskog fakulteta

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je izveštavanje medija Informer i portala Republika povodom tragične smrti studentkinje beogradskog Filozofskog fakulteta i apelovalo na sve novinare i medije da poštuju profesionalne i etičke standarde novinarstva.

„Objavljivanjem senzacionalističkih naslova, kao i fotografija i snimaka sa mesta nesreće grubo se narušavaju dostojanstvo žrtve, pravo na privatnost njene porodice i uznemirava javnost. Takvo izveštavanje nije u skladu sa profesionalnim i etičkim obavezama novinara, koji su dužni da o tragičnim događajima izveštavaju sa posebnom pažnjom, obazrivošću i saosećanjem“, naveo je NUNS.

NUNS smatra posebno zabrinjavajućim to što su Informer, ali i drugi provladini mediji, u današnjim izveštajima pokušali da tragediju politički instrumentalizuju, optužujući pojedince i društvene grupe bez ikakvog osnova i koristeći smrt mlade osobe za političke obračune.

„Takva praksa predstavlja grubu zloupotrebu medijskog prostora, suprotnu osnovnim pravilima profesionalnog novinarstva, koje podrazumeva proveravanje činjenica, uzdržavanje od neosnovanih optužbi i jasnu razliku između informisanja javnosti i propagandnog delovanja“, naveo je NUNS.

Pozvali su medije da svojim izveštavanjem dodatno ne traumatizuju porodicu stradale devojke, da poštuju privatnost i bol i da se uzdrže od objavljivanja uznemirujućih sadržaja, neproverenih tvrdnji i politički motivisanih interpretacija.

(Beta)

