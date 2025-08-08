NUNS: U julu 24 incidenta protiv novinara, raste broj napada policije na njih

U Srbiji su u julu zabeležena 24 incidenta koji su ozbiljno ugrozili bezbednost novinara i medijskih radnika, a posebno zabrinjava što poslednjih nekoliko meseci raste broj napada policije na novinare, kao i nedostatak reakcije na napade koji se dešavaju u prisustvu policajaca, upozorilo je danas Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

U saopštenju su naveli da je tokom jula, između ostalog, zabeleženo osam fizičkih napada na novinare i 12 „ozbiljnih pretnji smrću i fizičkoj sigurnosti“.

Udruženje je upozorilo da je policija „ne samo koristila silu protiv novinara, već je u brojnim situcijama ignorisala zakonske obaveze“.

„Slučajevi policijske brutalnosti prema novinarima tokom protesta i izveštavanja sa javnih događaja postali su alarmantni. U više navrata novinari su bili napadani, legitimisani i pritvarani, dok je u nekoliko slučajeva došlo do nasilnog oduzimanja opreme i pretnji što jasno ukazuje na ozbiljan problem u načinu ophođenja prema medijskim radnicima“, saopštio je NUNS.

Navodi se i da nije bilo odgovarajućih reakcija nadležnih institucija na slučajeve u kojima je policija napala novinare.

„Nereagovanje institucija na ovakve napade stvara kulturu nekažnjivosti i podriva poverenje u institucije koje bi trebalo da štite novinare i garantuju slobodu medija“, upozorilo je Udruženje.

NUNS dodaje da je zabeležen porast broja napada „pre svega pripadnika policije“ na fotoreportere koji izveštavaju sa protesta širom Srbije od novembra prošle godine.

„Neki od najbrutalnijih slučajeva napada i pretnji u julu bili su upravo usmereni prema njima, fotoreporterima koji su uglavnom mladi novinari, koji su tek započeli svoju novinarsku karijeru. Mnogi od njih rade kao frilenseri, bez podrške redakcija, što ih čini još ranjivijim“, upozorilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije.

(Beta)

