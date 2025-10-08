NUNS: Zabeležen niz pretnji novinarima i medijima, MUP i REM da reaguju

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je danas da je u protekloj sedmici zabeležen niz, kako tvrde, ozbiljnih slučajeva pritisaka, pretnji i targetiranja novinara i medija i pozivalo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Regulatorno telo za elektronske medije (REM) da reaguju.

Kako je naveo NUNS, novinaru lista Danas Vojinu Radovanoviću upućena je direktna pretnja sa naloga, koji je i ranije korišćen za zastrašivanje novinara.

„Redakcija nedeljnika „Sidža“ iz Kraljeva napadnuta je dva puta u dva dana, ispisivanjem poruka na fasadi i prskanjem boje, dok su pojedini lokalni mediji u Bečeju isključeni iz izveštavanja sa događaja od javnog značaja“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su predstavnici vlasti i predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj targetirali medije N1, Danas i Nova, nazivajući ih izdajnicima i ekstremistima.

„Etiketiranje medija i novinara predstavlja opasnu retoriku koja podstiče atmosferu linča i povećava rizik po bezbednost novinara. Najviši državni funkcioneri imaju posebnu odgovornost da se uzdrže od izjava koje mogu podstaći nasilje ili linč“, naveli su.

NUNS je pozvao i sve lokalne samouprave da obezbede nediskriminatorski pristup svim medijima na događajima od javnog značaja i da otklone praksu selektivnog informisanja.

(Beta)

