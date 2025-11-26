NVO: Nećemo sarađivati sa institucijom Poverenika ako Milan Antonijević bude izabran

Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i ravnopravnosti saopštile su danas da neće sarađivati sa institucijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ukoliko pravnik Milan Antonijević bude izabran za tu funkciju.

„Od pet nezavisnih institucija koje Srbija ima, uključujući Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, sve su pod kontrolom vlasti, sistemski delegitimisane i na njihovom čelu nalaze se muškarci birani po političkoj lojalnosti, a ne po kriterijumima nezavisnosti i stručnosti“, naveli su oni.

Kazali su da neće učestvovati u konsultacijama, radnim grupama, projektima niti javnim procesima koje vodi institucija čiji je kredibilitet „unapred kompromitovan“.

„Njegova politička javna podrška nosiocima moći i veze sa strukturama koje bi trebalo nadzirati, čine ga neadakvatnim da obavlja ovu funkciju na nezavisan i nepristrasan način. Javna relativizacija nasilja prema ženama čini ga neprihvatljivim kandidatom, posebno ako se ima u vidu rasprostranjenost nasilja prema ženama u našem društvu“, rekle su organizacije civilnog društva.

Ukazali su na to da bi izbor Antonijevića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predstavljao „još jedan korak u potpunom urušavanju nezavisnih institucija u Srbiji“.

„Ova odluka je poslednji pokušaj da se odbrani ideja da nezavisne institucije treba da postoje, da služe građanima i građankama, a ne vlasti, kao i da zaštita od diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti u Srbiji ne sme biti prividna niti politički kontrolisana“, dodali su oni.

Neke od potpisnica saopštenja su Aktivistička grupa „Žene za promene“ Novi Sad, Feministički kulturni centar „BeFem“, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Feministička organizacija „FemPlatz“, Helsinški odbor za ljudska prava i Nezavisno udruženje novinara Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com