NVO o izveštaju EK za Srbiju: Potvrđuje se nazadovanje demokratije i politika represije vlasti

Organizacije civilnog društva pozdravljaju izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2025. koji prvi put izričito potvrđuje ono što je poznato – ozbiljno nazadovanje demokratije i ljudskih prava i sloboda, saopšteno je danas.

U saopštenju 18 organizacija civilnog društva piše da taj izveštaj potvrđuje dugotrajan zastoj Srbije u procesu evropskih integracija, preneli su Partneri Srbije.

Ocenjeno je i da „izveštaj EK jasno govori da Srbija nikada nije bila dalje od članstva u Evropskoj uniji“, te da „politika represije i odsustvo stvarnih reformi udaljava Srbiju od evropskog puta i vrednosti na kojima se temelji“.

„Društveno-politička kriza u kojoj se društvo nalazi usled nedostatka političke volje za ispunjavanje studentskih zahteva dodatno doprinosi opštoj društvenoj nestabilnosti“, smatraju ove organizacije.

Novi izveštaj EK, kako je ukazano, „jasno pokazuje da demokratija u Srbiji danas ne stagnira, već se urušava pod pritiskom vlasti koje odbijaju da se odreknu kontrole nad institucijama, društvom i građanima“.

Organizacije civilnog društva zahtevaju raspisivanje izbora koji će biti sprovedeni u skladu sa najvišim demokratskim standardima i preporukama EU i OEBS/ODIHR-a, uz prisustvo i punu podršku međunarodnih posmatračkih misija.

Zahtevaju i da se „bez odlaganja obustave svi oblici državnog nasilja nad građanima, uključujući političku represiju, digitalni nadzor i zloupotrebe pravosudnih postupaka u svrhe zastrašivanja“.

„Neophodno je obezbediti institucionalnu i pravnu zaštitu za novinare, aktiviste i organizacije civilnog društva, uključujući efikasne istrage i procesuiranje svih napada i pretnji“, dodaje se.

Zahteva se i „obnova ustavom garantovanih prava na protest i slobodu okupljanja i izražavanja, bez odmazde i nasilja“.

„Pozivamo institucije EU „da se aktivno uključe u sprovođenje demokratskih reformi i zaštitu osnovnih sloboda, tako što će ojačati mehanizme uslovljavanja u procesu pristupanja“,

Precizirali su to znači da “ finansijsku pomoć i izdvajanja iz EU fondova za državne institucije budu direktno uslovljene merljivim demokratskim reformama i konkretnim koracima ka uspostavljanju vladavine prava“.

„EU treba da osnaži ulogu svoje Delegacije u Srbiji za praćenje prostora za građansko delovanje i aktivnije reaguje na slučajeve represije, dezinformacija i manipulacija od strane vlasti“, naveli su.

Smatraju i da EU treba „da uspostavi poseban fond za brzu podršku civilnom društvu i medijima pod pritiskom“.

„Takođe je potrebno uspostaviti programe direktne saradnje sa univerzitetima, lokalnim i građanskim inicijativama u Srbiji“, piše u saopštenju.

Pozvalu su države članice EU „da u bilateralnim odnosima sa vlastima u Srbiji postupaju u skladu sa navedenim preporukama i nalazima aktuelnog izveštaja EK o odsustvu napretka“.

Ukazali su u saopštenju „na primer Švedske, koja je nedavno obustavila finansije namenjene državnim organima zbog rastuće korupcije i nedostatka vladavine prava u Srbiji“.

Iza saopštenja stoje Autonomni ženski centar, Befem, Beogradski centar za ljudska prava Civil rights defenders, CRTA, EUCRTA, Evropski pokret u Srbiji, FemPlatz i Inicijativa Mladih za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Partneri Srbija, Polekol, RERI, SHARE Fondacija, Slavko Ćuruvija fondacija, SviĆe BAZA, Trag Fondacija i YUCOM.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com