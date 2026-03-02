Obavezan dvomesečni vojni rok u Hrvatskoj od 9. marta, naknada 1.100 evra mesečno

Na služenje dvomesečnog vojnog roka koje u Hrvatskoj počinje 9. marta, uz naknadu od 1.100 evra mesečno, prijavilo se 800 vojnika i vojnikinja, od kojih 446 dobrovoljno, među njima 82 žene, saopštilo je danas hrvatsko Ministarstvo odbrane.

Među onima koji će 9. marta ući u kasarne u Kninu, Slunju i Požegi, kao prva generacija vojnika na temeljnom vojnom ospobljavanju, nalazi se i 354 mladića rođenih 2007. koji podležu obaveznom dvomesečnom služenju vojnog roka.

Hrvatski sabor je u oktobru prošle godine usvojio izmene zakona koje su posle 17 godina omogućile vraćanje obavezog vojnog roka.

Obavezni vojni rok trajaće dva meseca za mladiće u kalendarskoj godini u kojoj pune 19 godina, počevši od 2007. godišta, s tim da će moći da ga odlažu do svoje 30. godine uz određene razloge, poput školovanja.

Onima koji se odazovu na vojnu obuku, za to će biti plaćeno mesečno 1.100 evra neto, a vojni rok će se služiti u kasarnama u Kninu, Požegi i Slunju.

Žene su izuzete od obaveznog vojnog roka, ali se mogu prijaviti dobrovoljno.

Zakonom je predviđena mogućnost civilnog služenja za one koji se budu pozvali na prigovor savesti iz verskih ili moralnih razloga. Civilno služenje trajaće tri ili četiri meseca uz novčane naknade od 340 i 170 evra, u zavisnosti gde će se odvijati.

Ministarstvo odbrane je danas saopštilo da je od pozvanih mladića na koje se odnosi obavezno služenje vojnog roka, zasad desetak izjavilo prigovor savesti i podnelo zahtev za civilnu službu.

Za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti stariji od 19, a mlađi od 30 godina, kao i žene.

Ministarstvo je saopštilo da već sada ima prijavljenih oko 200 dobrovoljaca za idući uputni rok u maju, a prijave i dalje stižu.

Ministar odbrane Ivan Anušić je rekao da je zadovoljan velikim odzivom za vojno ospobljavanje i da se nada da će se deo mladih posle dvomesečnog vojnog roka odlučiti za posao u Hrvatskoj vojsci.

On je podsetio da će uz naknadu od 1.100 evra mesečno, oni koji odsluže vojni rok imati pod jednakim uslovima prednost pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj samoupravi, a dva meseca provedena na vojnoj obuci će im se upisati u radni staž.

Godišnje se planira do 4.000 vojnika u pet naraštaja, a ove godine četiri, budući da temeljna vojna obuka počinje u martu.

Direktor Uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić je rekao novinarima da je u januaru pregledano 1.500 mladića koji su dobili pozive za zdravstveni pregled, od kojih 1.200 rođenih 2007. godine. Dodao je da deset do 15 odsto pregledanih nije zadovoljilo zdravstvene kriterijume.

„Potencijal regruta u generaciji rođenoj 2007. je 19.800 i svi će oni do kraja ove godine dobiti poziv za zdravstveni pregled, u februaru ih je već upućeno više od 2.100“, rekao je Jušić, prenela je Hrvatska radio-televizija.

U Ministarstvu odbrane ranije su agenciji Beta rekli da će pozive na temeljno vojno osposobljavanje upućivati isključivo državljanima Hrvatske koji žive u Hrvatskoj, odnosno koji imaju prijavljeno prebivalište u toj zemlji.

Osobe koje ima dvojno državljanstvo, vojnu obavezu mogu odraditi u Hrvatskoj po hrvatskom zakonu, ili u zemlji u kojoj žive po zakonima te države, naveli su u Ministarstvu.

