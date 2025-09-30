U prisustvu najviših državnih zvaničnika i predstavnika kineskih kompanija i diplomatskog kora, u Beogradu je obeležen Dan državnosti Kine i 70 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa . Ambasador Kine u Srbiji Li Ming rekao je da je to prijateljstvo obeleženo uzajamnim političkim poverenjem .

„Suočene sa nerazumljivim suzbijanjem od spoljnih sila, Kina i Srbija oduvek čvrsto podržavaju jedna drugu u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, postizanju razvoja i prosperiteta, održavanju jedinstva i stabilnosti“

Saradnja u oblastima izgradnje infrastrukture, zelene energije i visoko kvalitetne proizvodnje je u procvatu. Dve zemlje, takodje rade na unapređenju saradnje u oblastima poput visoke tehnologije, veštačke inteligencije, novih izvora energije i digitalne ekonomije.

Ambasador je naveo da su dve zemlje postigle nove rezultate u okviru inicijative Pojas i put i Mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Katarina Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku rekla je da je impresionirana brzinom kojom se razvijaju odnosi dve zemlje.

“Očekivano je dalje produbljivanje ekonomskih odnosa , ono na čemu Srbija mora da radi jeste razvoj ekonomskih odnosa i to pre svega u oblasti trgovine. Nadam se da ćemo naredne godine imati bolje rezultate u tom pogledu i da će Srbija povećati svoj izvoz u Kinu , pre svega od strane srpskih kompanija koje bi mogle da nađu svoje mesto na kineskom tržištu“, rekla je ona.

Ona je rekla da bi bilo značajno da srpska publika ima mogućnost da pogleda film „Izvan prozora je plava planeta“ o kineskom istraživanju svemira koji je uradjen u produkciji Kineske Medijske Grupe.

“Film je potresan, teško ga je gledati, ali moramo se podsetiti nekih stvari da bi bolje razumeli budućnost“, istakla je Zakić.

Ministar sporta Zoran Gajić rekao je da ministarstvo povezuje razne sportske saveze, a da u kineskoj fudbalskoj ligi ima dosta srpskih trenera i igrača, što je vid spontane sportske saradnje.

“U oblasti sporta najemotivnije približava dve zemlje…Sport i opšte fizička kultura su važni u približavanju dva naroda i to prepoznaju i kineska i srpska strana,“ naglasio je Gajić.

Među gostima su bili predsednik, premijer i predsednica skupštine Srbije, Aleksandar Vučić, Đuro Macut i Ana Brnabić, ministri Siniša Mali, Marko Đurić, Ivica Dačić, direktor Bezbednosno-informativne agencije Vladimir Orlić, kao i predstavnici kineskih kompanija i diplomatskog kora.

