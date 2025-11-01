Obeležen Dan oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu, venci na Spomen-kosturnicu

Polaganjem venca na Spomen-kosturnicu branilaca Beograda 1915. godine na Novom groblju danas je obeležen Dan oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu.

Venac je u ime Grada Beograda položila zamenica gradonačelnika Vesna Vidović, čime je odata počast herojima koji su položili živote za slobodu naše prestonice i otadžbine, preneo je Beoinfo.

„Na današnji dan divizije, pod komandom slavnog generala Petra Bojovića, ušle su u oslobođeni Beograd. Taj istorijski trenutak simbolizuje ne samo kraj rata, već i početak obnove, nade i novog života u srcu Srbije“, istakla je Vidović.

Kako je navela, „dok se naš grad razvija, grade se nove škole, mostovi i bolnice, ne smemo zaboraviti da su temelji tog napretka položeni žrtvom onih koji su oslobodili Beograd 1918. godine“.

Venace su položili i predstavnci Vlade, Vojske Srbije i udruženja koja gaje sećanja na Prvi svetski rat.

(Beta)

