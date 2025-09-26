U Beogradu je obeležen Evropski dan jezika pod sloganom „Jezici otvaraju srce i um“ koji se proslavlja svakog 26. septembra od 2001. godine, na zajedničku inicijativu Evropske unije i Saveta Evrope, kako bi se podstaklo učenje jezika.

Šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Janoš Babić izjavio je da Evropa danas slavi bogatstvo jezičke i kulturne raznolikost koju Evropu čine jedinstvenom i snažnom.

„Jezici su mostovi između ljudi, čuvari indentita i izvori međusobnog razuumevanja, dok je Evropa dom za više od 200 jezika, sa bogatstvom regionalnih i manjinskih jezika“, rekao je Babić na obeležavanju u Evropskoj kući.

Babić je rekao da Savet Evrope decenijama radi na zaštiti i promociji tih jezika kroz Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima kao i kroz programe za podršku i očuvanje jezičke i kulturne raznolikosti.

Prema njegovim rečima, u Srbiji se koristi 14 manjinskih jezika, što čini bogatstvo društva i raznolikost u zemlji.

Babić je ocenio da jezici imaju moć dijaloga i tolerancije, kao i jačanje zajedničkog evropskog identiteta.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva podsetila je da zajedničko evropsko nasleđe čini svaki jezik važnim dodajući da su u programe inkluzivnosti uključeni i časovi romskog i znakovnog jezika.

Pomoćnik ministra za Evropske integracije Miroslav Gačević ocenio je da je bogatstvo Evrope u njenoj raznolikost.

„Svaki jezik je čuvar identiteta, kulture i načina razmišljanja, a svi jezici su mozaik zajedničkog evropskog prostora“, rekao je Gačević i dodao da je svaki „jezik, glas i reč“ važan i ima svoje mesto.

Ovogodišnja jubilarna 25. manifestacija koju je organizovala mreža EUNIC Srbija sa Savetom Evrope, Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije, osmišljena je kao interaktivan program za decu i mlade.

(Beta)

