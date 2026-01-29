Objavljeni rezultati izbora za pet članova Visokog saveta sudstva

Sutkinja Vrhovnog suda Dijana Janković bila je jedini kandidat sa liste kandidata tog suda i osvojila je sva 33 glasa.
Sa liste kandidata za više sudove, najviše glasova – 182 (52,6 odsto) dobila je sutkinja Višeg suda u Beogradu Bojana Čorugić.
Sudija Privrednog suda u Beogradu Marko Radović osvojio je 85 glasova (48,2) odsto sa liste kandidata za privredne sudove i Privredni apelacioni sud.
Najviše glasova sa liste kandidata za osnovne sudove – 411 (35,4 odsto) osvojila je sutkinja Trećeg osnovnog suda u Beogradu Jelena Gajić.
Sutkinja Prekršajnog apelacionog suda Nataša Milenković dobila je 138 glasova (29,61 odsto) sa liste kandidata za prekršajne sudove i Prekršajni apelacioni sud.
Visoki savet sudstva (VSS) ima 11 članova, od kojih je šest iz redova sudija, četiri iz reda istaknutih pravnika koje bira Skupština Srbije, kao i predsednik Vrhovnog suda po položaju, a na jučerašnjim izborima biralo se pet novih članova iz redova sudija.
Pravo glasa na izborima za VSS imale su 2.654 sudije, a prema pojedinim izveštajima, izlaznost je bila oko 93 odsto.
