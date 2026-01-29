Objavljeni rezultati izbora za pet članova Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva (VSS) objavio je danas rezultate juče održanih izbora za pet članova tog saveta iz redova sudija.

Sutkinja Vrhovnog suda Dijana Janković bila je jedini kandidat sa liste kandidata tog suda i osvojila je sva 33 glasa.

Sa liste kandidata za više sudove, najviše glasova – 182 (52,6 odsto) dobila je sutkinja Višeg suda u Beogradu Bojana Čorugić.

Sudija Privrednog suda u Beogradu Marko Radović osvojio je 85 glasova (48,2) odsto sa liste kandidata za privredne sudove i Privredni apelacioni sud.

Najviše glasova sa liste kandidata za osnovne sudove – 411 (35,4 odsto) osvojila je sutkinja Trećeg osnovnog suda u Beogradu Jelena Gajić.

Sutkinja Prekršajnog apelacionog suda Nataša Milenković dobila je 138 glasova (29,61 odsto) sa liste kandidata za prekršajne sudove i Prekršajni apelacioni sud.

Visoki savet sudstva (VSS) ima 11 članova, od kojih je šest iz redova sudija, četiri iz reda istaknutih pravnika koje bira Skupština Srbije, kao i predsednik Vrhovnog suda po položaju, a na jučerašnjim izborima biralo se pet novih članova iz redova sudija.

Pravo glasa na izborima za VSS imale su 2.654 sudije, a prema pojedinim izveštajima, izlaznost je bila oko 93 odsto.

(Beta)

