Obradović (Dveri): Vlast ćuti dok se Republika Srpska bori sa pritiscima

Lider Pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je danas u Beogradu da vlast ćuti dok se Republika Srpska bori sama sa pritiscima visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita.

Obradović je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije ocenio da Republika Srpska trpi ogromne pritiske Zapada koji vode do njenog gašenja, kao i da vlast u Sarajevu uz pomoć njih pokušava da je ukine i oduzme joj nadležnosti.

On je kazao i da Republika Srpska ne krši ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već to rade Sarajevo i Šmit, koji uz to, kako je rekao, krše i Dejtonski sporazum.

Obradović je ukazao da će stranke Dveri i Zavetnici učestvovati u svakoj vrsti podrške rukovodstvu Republike Srpske i da svi građani Srbije imaju obavezu da se priključe u očuvanju te teritorije.

Poslanik stranke Zavetnici Zoran Zečević ocenio je da je svima jasno da vlast Srpske napredne stranke (SNS) ne radi u interesu građana nego u „interesu stranih ambasada i mentora zapadnih zemalja koji su ih doveli na vlast sa ciljem da reše neka bitna pitanja“, a da je jedno od njih pitanje Kosova.

Dodao je da je drugi zadatak da „razore državnost Republike Srpske“ po nalogu mentora koji su ih doveli na vlast.

Zečević je kazao da su odluke koje donosi Šmit protivustavne, a posebno poslednja odluka čiji je cilj, kako je naveo, da oduzme imovinu Repuplike Srpske i dodeli je BiH.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.