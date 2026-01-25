Obradović (SSP): Ministar Stanković poručio da se ukida autonomija univerziteta u Srbiji

„Po uzoru na model iz 1998. godine, koji su uspostavili Vojislav Šešelj i Aleksandar Vučić, koji je podrazumevao policijske upade na fakultete i brutalno gušenje akademskih sloboda, najavljuju se izmene zakona kojima se umesto naučnih i nastavnih rezultata za napredovanje uvodi kriterijum političke poslušnosti“, izjavio je Obradović.
Prema njegovim rečima, država želi političku kontrolu nad znanjem, naukom i nastavnicima.
„Autonomija univerziteta ne sme da se gleda kao trošak budžeta, ne sme biti stav jednog ministra, vlade ili predsednika – ona je ustavna kategorija“, kazao je Obradović.
Ocenio je da se otvaranjem franšiza stranih fakulteta univerziteti stavljaju u isti rang sa lancima brze hrane i da se time obrazovanje svesno svodi na robu.
(Beta)
