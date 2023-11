Obradović: Svi u Beogradu osećaju da je vazduh zagađen, jedino Šapić to ne priznaje

Kandidat za gradonačelnika liste „Srbija protiv nasilja“ Vladimir Obradović kazao je danas da svi u Beogradu osećaju da je vazduh zagađen, ali da jedino predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić to ne priznaje.

Obradović je u pisanoj izjavio naveo da merne jedinici pokazuju da je vazduh u glavnom gradu zagađen, kao i da to osećaju ljudi koji imaju probleme sa respiratornim bolestima.

„Jedini koji to ne priznaje jeste Aleksandar Šapić koji mrtav hladan izjavi da niko sigurno neće umreti od 10, 15 dana zagađenja vazduha. Zato vlast u Beogradu nije uradila ništa da bi smanjila nivo zagađenja koji je štetan po zdravlje, koji prouzrokuje razna oboljenja i na kraju krajeva može da dovede i do smrtnog ishoda“, izjavio je on.

Dodao je da će ukoliko budu smenili aktuelnu vlast, zabraniti prodaju lošeg uglja i staviti filtere na sve zagađivače, kao i da će kupiti prečišćivače vazduha za sve institucije u kojima ljudi i deca duže borave.

Naveo je i da će subvencionisati zamenu individualnih ložišta, povećati procenat zelenila i omogućiti ljudima da poboljšaju izolaciju svojih domova.

(Beta)

