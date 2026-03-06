Obustava tramvajskog saobraćaja na Mostu na Adi do maja zbog popravke pruge

Tramvajski saobraćaj na Mostu na Adi biće obustavljen od 9. marta do 5. maja zbog pregleda i popravke tramvajske pruge, saopštio je danas Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda.

Radovi će biti izvođeni od 7 do 21 čas, a na mostu će, uz obustavu tramvajskog saobraćaja, biti zauzete leve saobraćajne trake, zbog čega će doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Kako je naveo Sekretarijat, privremeno se ukidaju tramvajske linije 7L1, 9L1, pri čemu i dalje neće funkcionisati linija 13, dok se privremeno uspostavlja tramvajska linija 9L2 koja će saobraćati na relaciji Banjica – Gospodarska mehana.

Autobuska linija 7A biće privremeno ukinuta, dok će biti privremeno uspostavljena kružna autobuska linija 11A koja će saobraćati na relaciji Blok 45 – Beograd na vodi – Blok 45.

Linija će se kretati trasom: terminus „Blok 45“ – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Bulevar Crvene armije – Đorđa Stanojevića – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – Bulevar vojvode Mišića – Most na Adi – Jurija Gagarina – Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Bulevar Crvene armije – Jurija Gagarina – Dr Ivana Ribara do terminusa „Blok 45“.

Na izmenjenom delu trasa vozila javnog gradskog prevoza koristiće postojeća stajališta, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

