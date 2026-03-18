Od 23. marta dostupna usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u prvi razred OŠ

Od 23. marta biće dostupna usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole, saopšteno je danas iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Osnovne škole će tokom perioda dok upis traje od 1. aprila do 31. maja 2026. godine, na Portalu eUprava otvoriti raspoložive termine za testiranje.

Roditelji prilikom dolaska na testiranje i upis deteta nisu u obavezi da donose dokumenta potrebna za upis, jer će škola pribaviti potrebne podatke elektronskim putem po službenoj dužnosti.

Kako bi roditelj koristio elektronsku uslugu, potrebno je da bude registrovan korisnik Portala eUprava, odnosno da ima kreiran nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs, navodi se u saopštenju.

Kada roditelj pokrene uslugu, koja je dostupna, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, odabere ponuđeni termin u školi i popuni osnovni set podataka i klikne na dugme „Podnesi“.

Kako se navodi, podatke koje će škola pribaviti elektronski po službenoj dužnosti su iz izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o prebivalištu, uverenja o završenom pripremnom predškolskom programu i potvrde o obavljenom lekarskom pregledu.

Ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, potrebno je lično doneti lekarsko uverenje, kao i uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa ukoliko je dete pohađalo privatni vrtić.

Roditelji koji su podneli zahtev za upis deteta u školu kojoj teritorijalno ne pripada moći će da koriste uslugu eZakazivanje termina za upis i testiranje nakon što škola odgovori na njihov zahtev, najkasnije do 30. aprila, i to odabirom škole koja je zahtev odobrila ili odabirom škole kojoj dete teritorijalno pripada ukoliko je zahtev odbijen.

(Beta)

