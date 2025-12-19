Od februara 2026. naplaćuje se prilaz Fontani di Trevi u Rimu

Turisti u Rimu koji žele da posete Fontanu di Trevi moraće ubuduće da plate naknadu od dva evra, najavio je gradonačelnik Roberto Gvaltijeri.

On je novinarima rekao da će novi sistem plaćanja početi da važi od 1. februara sledeće godine, kao i da se očekuje da će se od toga zaraditi 6,5 miliona evra godišnje, prenosi agencija Rojters (Reuters).

„Dva evra nije mnogo i dovešće do manje haotičnog priliva turista“, rekao je gradonačelnik i dodao da će građani Rima i dalje moći besplatno da pristupe fontani.

Turisti će morati da plate ako žele da se popnu na stepenice koje okružuju bazen fontane, dok će mali trg oko nje ostati otvoren za sve.

Fontanu di Trevi je ove godine posetilo oko devet miliona ljudi, a pojedini posetioci su danas izjavili da bi platili najavljenu naknadu ako se novac koristi u dobre svrhe.

Gvaltijeri je rekao da će pristup za još pet, za sada nepoznatih, turističkih atrakcija u gradu takođe početi da se naplaćuje od februara.

Ta praksa je u Rimu uvedena 2023. godine, kada je ulaz u Panteon počeo da se naplaćuje pet evra.

(Beta)

