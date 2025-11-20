Od nedelje novi režim saobraćaja u Nušićevoj i Makedonskoj u centru Beograda

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da u nedelju, 23. novembra, stupa na snagu novi režim saobraćaja u Nušićevoj i Makedonskoj ulici u centru grada.

Nušićeva ulica postaje dvosmerna, a saobraćaj će, u smeru od Terazijskog tunela ka Makedonskoj (ka opštini Stari grad), biti dozvoljen za sva vozila i saobraćaj će se odvijati kao i do sada ka ulicama Hilandarskoj, Cetinjskoj i Svetogorskoj, uz jednu izmenu – levo skretanje iz Nušićeve u Makedonsku se ukida.

Smer od Makedonske (od opštine Stari grad) ka Terazijskom tunelu dozvoljen je isključivo za vozila javnog gradskog prevoza i taksi vozila, navodi se u saopštenju koje je preneo sajt Grada Beograda.

U Makedonskoj ulici, smer ka Trgu republike biće dozvoljen isključivo za vozila javnog gradskog prevoza i taksi vozila, kojima je na raspolaganju jedna saobraćajna traka.

Smer od Trga republike ka Makedonskoj dozvoljen je za kretanje svih motornih vozila u dve saobraćajne trake, tako što je desna saobraćajna traka namenjena za kretanje vozila javnog gradskog prevoza i taksi vozila, a druga saobraćajna traka namenjena je za kretanje svih ostalih motornih vozila.

Taksi stajalište u Makedonskoj ulici ostaje na dosadašnjoj poziciji, dodaje se u saopštenju.

Garaži „Parkiralište Politika“ može se pristupiti isključivo Makedonskom ulicom iz smera Trga republike, dok je prilikom izlaska iz garaže obavezan smer levo, ka Svetogorskoj ulici.

Uvedena je još jedna važna promena za sve vozače koji se kreću Svetogorskom ulicom u pravcu Makedonske i koji su od nedelje, 23. novembra, u obavezi da skrenu desno u Cetinjsku ili Hilandarsku ulicu.

Sekretarijat je naveo da te promene režima saobraćaja pre svega imaju za cilj da rasterete raskrsnicu kod Doma omladine, koja je trpela veliko saobraćajno opterećenje vozilima javnog prevoza, i to u njihovom levom skretanju iz Makedonske ulice ka Terazijskom tunelu.

„Ukidanje levog skretanja za vozila javnog prevoza, koja će sada koristiti Nušićevu ulicu za pristup Terazijskom tunelu, učiniće raskrsnicu kod Doma omladine znatno funkcionalnijom i uticaće na brže odvijanje saobraćaja. Tome će doprineti i otvaranje autonomne trake za vozila javnog prevoza koja dolaze iz pravca Trga republike i ulaze u Makedonsku ulicu“, ocenio je Sekretarijat.

U samoj organizaciji saobraćaja, Sekretarijat je naveo da vozila javnog prevoza neće preskakati nijedno stajalište, čime će biti zadržan kvalitet prevoza putnika koji će imati na raspolaganju ista stajališta kao i do sada.

(Beta)

