Od raka pluća u Srbiji godišnje umre 5.000 ljudi

Rak pluća je najsmrtonosniji malignitet u Srbiji od kog godišnje oboli skoro 7.000 ljudi, a umre više od 5.000, piše dnevni list Blic.

Načelnik odeljenja medikalne onkologije u KBC „Bežanijska kosa“ Zoran Andrić tvrdi da je taj rak najsmrtonosniji zbog toga što kod 70 odsto pacijenata bude otkriven u kasnoj fazi, kada već metastazira.

„Iako je niskodozni CT skrining standard u rizičnim populacijama u mnogim zemljama, u Srbiji njegova primena još uvek nije dovoljno rasprostranjena, što dodatno odlaže dijagnozu i umanjuje šansu za uspešno lečenje“, kazao je Andrić.

Dodaje se da građani treba da se podvrgnu skriningu, jer se na taj način karcinom može dijagnostifikovati u početnoj fazi.

(Beta)

