Od sutra do nedelje izmena javnog prevoza zbog radova u Bulevaru despota Stefana u Beogradu

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru despota Stefana u Beogradu, na delu od raskrsnice sa Cetinjskom do raskrsnice sa Ulicom braće Jugovića, od petka 13. do nedelje, 15. februara do 6 časova, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje te deonice za saobraćaj, navodi se u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo.

Autobuske linije 16, 27E, 35, 58 i 95 će u smeru ka Terazijskom tunelu saobraćati Bulevarom despota Stefana, ulicama Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Francuska, Trg Republike, Makedonska, Dečanska i dalje redovnim trasama.

U smeru ka Pančevačkom mostu, koristiće se ulice Dečanska, Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar Despota Stefana i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linija 27N i 32N će u smeru ka Vukovom spomeniku saobraćati od terminusa „Trg Republike“, preko ulica Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama.

Vozila sa linija 32E i 43 će saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)“.

Vozila sa linije 95N će u smeru ka Pančevačkom mostu saobraćati ulicama: Dečanska, Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar Despota Stefana i dalje redovnom trasom.

U smeru ka Terazijskom tunelu koristiće Bulevar despota Stefana, ulice Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Francuska, kroz terminus „Trg Republike“, Braće Jugović, Makedonska, Dečanska i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 101N i 105N će u smeru ka Pančevačkom mostu koristiti ulice Makedonska, Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana i dalje redovnim trasama, a u smeru ka Studentskom trgu: Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Francuska, Vase Čarapića i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta osim stajališta „Dušanova“ (broj st. 530 – smer ka Trgu Republike) u Francuskoj ulici.

