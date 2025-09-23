Odbačena optužnica protiv Vesićevog advokata zbog napada na policajce

Optužnica protiv novosadskog advokata Nemanje Aleksića koji je osumnjičen za napad na policajce u Veterniku, odbačena je, preneo je danas portal 021.rs.

Kako je za portal potvrđeno iz Osnovnog suda u Novom Sadu, optužnica osnovnog javnog tužioca odbačena je rešenjem Apelacionog suda 20. avgusta.

„Zbog toga je rešenje o potvrdi optužnice protiv Aleksića preinačeno i postupak za krivična dela ometanje službenog lica u vršenju dužnosti i krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju dužnosti obustavljen. Predmetno rešenje u delu koji se odnosi na krivično delo ugrožavanje opasnim oruđem pri svađi i tuči je ukinuto“, navodi se u odgovoru suda.

Aleksiću je rešenjem Višeg suda u Novom Sadu od 5. juna ukinuta mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora.

On je priveden 5. aprila u Veterniku, nakon napada na policijsku patrolu, da bi mu posle policijskog zadržavanja bio određen pritvor.

Ubrzo je primljen na Institut u Sremskoj Kamenici, nakon čega mu je određena mera kućnog pritvora.

Nemanja Aleksić je javnosti poznat kao advokat bivšeg ministra Gorana Vesića protiv kojeg je podignuta optužnica zbog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu pri čemu je 16 osoba poginulo a jedna je teško povređena.

(Beta)

