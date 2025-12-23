Odbor: I kandidati ZLF i SSP ispunjavaju uslove za članstvo u Komisiji za reviziju biračkog spiska

U saopštenju piše da za to ispunjavaju zakonom propisane uslove kandidat za člana Ognjen Rašuo i kandidat za zamenika člana Komisije Zdravko Janković, koje je predložio ZLF.
Navodi se i da uslove ispunjavaju kandidatkinja za člana Ana Gođevac i kandidat za zamenika člana Komisije Marko Dimić koje je predložio SSP.
Na sajtu Skupštine Srbije piše da je kandidatkinja za člana Komisije i Bojana Vraneš, koju je predložila Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije.
Odbor je konstatovao i da Nikoli Banjcu prestaje svojstvo kandidata za člana Komisije na predlog Socijaldemokratske partije Srbije.
Komsija za verifikaciju biračkog spiska formirana je izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a u cilju poboljšanja izbornih uslova.
To je bila jedna od osnovnih preporuka Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).
(Beta)
