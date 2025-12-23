Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Novi kandidati saveta nacionalnih manjina su Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni.
U saopštenju na sajtu Skupštine Srbije piše da ih Odbor predlaže posle današnjeg javnog slušanja i razgovora s kandidatima.
Poslanici Skupštine Srbije su početkom novembra izabrali osam od devet članova novog saziva Saveta REM, ali nijednog od tadašnja dva kandidata nacionalnih manjina.
Četvoro članova Saveta REM, od osam izabranih, u petak je podnelo ostavke smatrajući da je bila nezakonita procedura izbora kandidata koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com