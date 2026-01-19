Odbor za kulturu i informisanje obustavio postupak izbora četiri člana REM-a

Sednici je prisustvovalo 14 članova tog odbora, ali su nakon svojih izlaganja sednicu napustili poslanici Radomir Lazović (ZLF) i Ivana Rokvić (Narodni pokret Srbije).
Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić (SNS) kazala je da zaključno sa 18. januarom nije pristigla nijedna prijava za izbor članova Saveta REM-a i da su odboru upućivane primedbe u pogledu neprimerenosti trenutka za izbor novih članova.
„Smataram da brojnost iznetih primedbi kao i njihova argumentacija zaslužuju da budu ozbiljno razmotreni u smislu utvrđivanja da li aktuelni postupak, iako zakonit, zaista ispunjava uslove da se može smatrati otvotrenim, dostupnim i inkluzivnim“, navela je Đurić.
Poslanik Jovan Janjić (Mi-glas naroda) naveo je da je Udruženje novinara Srbije poslalo kandidaturu za jednog predstavnika, što je Đurić odbacila uz navode da je rok bio do 18. januara.
Janjić i Lazović su zatražili da se zbog toga sednica Odbora prekine i da se sačeka dva dana do nastavka zasedanja Skupštine Srbije, radi pristizanja te prijave što nije usvojeni ni kao predlog za glasanje.
