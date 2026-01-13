Odbor za kulturu i informisanje predložio četiri muzejska eksponata za kulturno dobro

Odbor za kulturu i informisanje usvojio je danas predlog da Skupština Srbije četiri muzejska eksponata proglasi za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Usvojeni su predlozi da kulturno dobro od izuzetnog značaja budu Krunidbene insignije kralja Petra Prvog Karađorđevića, Pohvale monahinje Jefimije – Pokrova za mošti kneza Lazara, skulptura Votivnih kolica i skulptura Danubius.

Sednica odbora obeležena je raspravom poslanika vlasti i opozicije.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš ocenio je da „nema smisla“ raspravljati o kulturnim dobrima dok se ne reši pitanje slučaja ministra kulture Nikole Selakovića protiv kojeg je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) podiglo optužnicu.

Miljuš je nakon svog izlaganja napustio sednicu, a poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Marko Atlagić je izjavio da je Miljuš „izdajnik države i akter obojene revolucije“.

Poslanik SNS-a Nebojša Bakarec izjavio je na sednici da opozicioni poslanici na tom odboru konstantno pokušavaju da „satanizuju“ Selakovića.

Dodao je da zgrada Generalštaba ne može biti kulturno dobro jer ne može da opstane na tom mestu i da nije bezbedna za građane, te ocenio da ukoliko bi se ona obrušila, opozicija bi za to optužila predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com