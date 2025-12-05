Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje odbio je da dnevni red današnje sednice, na kojoj će biti razmatrani predlozi kandidata za Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz reda nacionalnih manjina, stavi i zahtev Ministarstvu kulture da dostavi izveštaj Odboru o ministru Nikoli Selakoviću, koji je osumnjičen u slučaju skidanja zaštite kulturnog dobra sa Generalštaba.

Članica Odbora iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić predložila je dopunu dnevnog reda kako bi se odboru dostavio izveštaj o radu ministarstva, zbog situacije sa ministrom Selakovićem, navodeći da bi odbor to morao da razmatra s obzirom da je osumnjičen za falsifikovanje službenih isprava i zloupotrebu službenog položaja.

„Mislim da bi kao odbor trebalo da tražimo smenu i da ministar kulture bude neko drugi“, kazala je Rokvić.

Članica odbora iz Srpske napredne stranke (SNS) Nataša Jovanović ocenila da je nemoguće da se prihvati takav predlog, tvrdeći da je Tužilaštvo za organizovani kriminal koje vodi postupak „instrumentalizovano u cilju nasilnog rušenja vlasti, kao i pojedini narodni poslanici“.

„Ne postoji nikakva odgovornost gospodina Selakovića, koji vrlo dobro obavlja funkciju ministra kulture“, rekla je Jovanović.

Poslanik Stranke slobode i pravde Branko Miljuš kazao je da ne razume zašto je problem da se traži izveštaj o radu ministarstva, o onome o čemu postupa i tužilaštvo, o ministru koji je osumnjičen.

„Niko ovde nema nameru da sudi ministru, ali bi on trebalo da dođe ovde – da nam kaže šta je istina, šta nije. Da eventualno pokaže neku dokumentaciju, a ne da govorite da ovde neko želi da ruši državu, ni manje ni više, nego tužilaštvo“, rekao je Miljuš.

Za predlog dopune dnevnog reda glasalo je dvoje narodnih poslanika, dok se ostali nisu izjasnili.

(Beta)

