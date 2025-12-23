Odbornici niške opozicije odbijaju da podrže predloženo drastično povećanje plata u JKP

Odbornici opozicije u Skupštini grada Niša najavili su da neće glasati za programe rada javnih i javno komunalnih preduzeća u narednoj godini jer, kako su kazali, predviđaju enormno povećanje zarada direktorima i njihovim saradnicima, kao i enormno trošenje budžetskih sredstava za reprezentaciju, reklamiranje, zakup poslovnog prostora i zakup mašina.

Odbornik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković rekao je da programi rada predviđaju povećanje plata menažmenta javno-komunalnih preduzeća preduzeća za 70 do 110 odsto, tako da će u velikoj većini preduzeća premašiti 200.000 dinara.

„Ovo povećanje važi za čitav menadžment, za pet do 15 ljudi u preduzeću. U isto vreme, oko 70 odsto radnika u tim preduzećima prima minimalac i njima zarade neće biti povećane“, rekao je Stanković.

On je kazao da plate neće biti povećane ni zaposlenima u gradskoj upravi i ustanovama koje se bave socijalom, kulturom i obrazovanjem.

„Gradska vlast je konačno ‘otkrila’ kako će Niš da sustigne Beograd i Novi Sad. Neće investicijama, ne modernizacijom sistema, ne boljim uslugama za građane, već povećanjem nameta, zaduživanjem javnih preduzeća i drastičnim, neosnovanim povećanjem plata menadžmentu“, naglasio je Stanković.

Doktor Dragan Milić, šef istoimene odborničke grupe, rekao je da se enormno povećavaju plate direktorima koji čine stub Srpske napredne stranke u trenutku kada 3.300 građana Niša ostaje bez posla.

„Direktor Direkcije za saobraćaj do sada je imao 145.000 dinara platu a ubuduće će imati 251.000, direktor Objedinjene naplate sada ima 145.800 a ubuduće će imati 243.600 dinara. Plata direktora toplane će sa 146.000 biti povećana na 250.000 dinara”, izjavio je Milić.

Prema njegovim rečima plata direktora Parking servis će sa 145.000 dinara biti povećana na 231.000. U Zavodu za urbanizam direktor je do sada primao 162.000 dinara, a ubuduće će primati na 231.000 dinara, dok će plata direktora vodovoda sa 146.000 dinara porasti na 265.000 dinara, što to je rekordno povećanje.

Za Tržnicu, kazao je, planirano je povećanje sa 145.000 na 212.000 dinara, a za Nišstan povećanje sa 145.000 na 160.000.

„Nišstan i Gorica nemaju neko veliko povećanje zato što su tu direktori iz Socijalističke partije Srbije. Socijalistima je dovoljno povećanje od 10 odsto, ali ova velika povećanja idu samo za Srpsku naprednu stranku“, naglasio je Milić.

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Uroš Radulović pravdao je povećanje plate direktorima javno komunalnih preduzeća u Nišu „opštim aktima preduzeća, kao preporukama Vlade Srbije“.

Prema njegovim rečima, opšti akti preduzeća, kao i preporuka Vlade Srbije određuje da koeficijenti za plate u preduzećima budu u rasponu od jedan do tri, tako da zaposleni sa osnovnom zaradom ima kofekcijent jedan, a direktor ima koficijent tri.

„Minimalac sa toplim obrokom i regresom koji prema repuličkom kolektivnom ugovoru otprilike izađe na 70.000 dinara u preduzećima, ako to pomnožite sa cifrom tri dobijete tu cifru o kojoj govorite“, izjavio je Radulović.

On je kazao da su u prethodnom periodu smernice Vlade Srbije predviđale ograničenje zarada u delu menadžmenta.

„Ovogodišnje smernice ta ograničenja nisu predvidela, svako ograničenje mimo toga bilo bi protivzakonito. Ljudi, prilikom izrade programa rada javno komunalnih preduzeća radili samo ono što je u skladu sa zakonom“, izjavio je Radulović.

Na dnevnom redu poslednje sednice Skupštine grada Niša nalazi se više od 40 tačaka.

(Beta)

