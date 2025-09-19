Odbornici Skupštine Beograda danas o rebalansu programa poslovanja nekoliko javnih preduzeća

Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljaće na današnjoj sednici o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. nekoliko javnih preduzeća, objavila je danas gradska uprava.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu biće i predlozi planova detaljne regulacije od važnosti za razvoj grada, među kojima su Predlog plana detaljne regulacije privrednog parka uz auto-put E-70 severno od petlje „Aerodrom“, Plan detaljne regulacije za privredni park uz deonicu auto-puta E75 Batajnica.

Na dnevnom redu su i Predlog izmene Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac – naselje „Padina“ za makrograđevinski park, kao i nekoliko predloga odluka o izradi planova detaljne regulacije.

Odbornici će odlučivati i o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt aneksa 3. Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog gradskog prevoza putnika na delu radijalnih poteznih linija na teritoriji opština Grocka i Zvezdara (potez 300) i Voždovac (potez 400), Čukarica i Rakovica (potez 500) i na delu linija sa pretežnom dužinom trase na navedenim opštinama, uključujući i opštinu Savski venac.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju sistema javnih bicikala na teritoriji grada Beograda, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i kineskog grada Sjamena.

Razmatraće se i Predlog odluke o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda.

(Beta)

