Odbornici Skupštine Beograda počeli sednicu, na dnevnom redu rebalans gradskog budžeta za 2026.

Odbornici Skupštine Beograda počeli su danas sednicu na kojoj će razmatrati rebalans gradskog budžeta za 2026. godinu, koji, kako je predloženo, treba da iznosi 208,7 milijardi dinara, od čega je budžet Grada Beograda nešto više od 193 milijardi, dok su budžeti gradskih opština 15,6 milijardi dinara.

Originalni gradski budžet iznosi oko 205,3 milijarde dinara, pri čemu je budžet grada 190 milijardi dinara, a budžeti gradskih opština oko 15 milijardi dinara.

To znači da će ukupan budžet Grada Beograda i gradskih opština biti povećan za 1,6 odsto ili za više od 3,3 milijardi dinara, od čega će budžet Grada biti veći 1,5 odsto ili za 2,9 milijardi dinara, a budžete gradskih opština za 3,1 odsto, odnosno za nešto manje od 477 miliona dinara.

U obrazloženju predloga Odluke o budžetu navedeno je da su izmene gradske kase projektovane u skladu sa ostvarenjem prihoda i primanja u januaru 2026. godine i novom procenom ostvarenja prihoda i primanja do kraja godine.

Na dnevnom redu sednice Skupštine Beograda je i Predlog Odluke o đačkoj pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta kojom je predviđena isplata od 20.000 dinara na račun jednog od roditelja ili drugog zakonskog zastupnika učenika koji redovno pohađaju osnovne i srednje škole u javnoj ili privatnoj svojini, za školsku 2026/2027.

Odbornici će razmatrati i izmene Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za tekuću godinu, kao i rešenja o davanju saglasnosti na rebalans ovogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda”.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o postavljanju vezanog balona, izmene odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta, nekategorisanim putevima i javnim parkiralištima na teritoriji grada.

(Beta)

