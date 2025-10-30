Odbornička grupa ZLF i PSG neće učestvovati u raspravi na sednici Skupštine Beograda

Gradski odbornici Zeleno-levog fronta (ZLF) i Pokreta slobodnih građana (PSG) danas neće učestvovati u raspravi u Skupštini grada Beograda, u znak solidarnosti povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 osoba.

Oni će na početku današnje sednice Skupštine grada Beograda izneti svoje predloge, ali nakon toga neće učestvovati na raspravi po ostalim tačkama dnevnog reda, rekla je odbornica ZLF-a Natalija Stojmenović.

Ona je pred početak sednice Skupštine grada navela da ta odbornička grupa neće učestvovati u raspravi kako bi izrazili solidarnost uoči godišnjice od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 osoba.

„Jedna od najvažnijih odluka danas na sednici je rebalans budžeta, a po tom rebalansu vidimo da grad nije u stanju da sprovede sopstvene investicije, jedan od retkih trenutaka gde se budžet za investicije smanjuje jer je izvršenje samo 45 odsto. To znači, gde god da su obećali kanalizaciju, vodovod, oni nisu u stanju to da izvrše – to će ostati slepa obećanja“, izjavila je Stojmenović na konferenciji za novinare.

Dodala je da je bitno pitanje aneksa kojima će, kako tvrdi, privatnim prevoznicima biti povećani prihodi.

„Strela iz Obrenovca je najveći privatni prevoznik u gradu i dobiće četiri miliona dinara povećanja aneksom, što se dešava skoro svake godine. Takođe, Strela je jedan od investitora koje plaćaju izrade nekih planova koji se danas nalaze na dnevnom redu“, navela je Stojmenović.

Odbornik PSG-a u Skupštini grada Beograda Stefan Simić izjavio je da će se u Skupštini obratiti na zahtev građana Vrčina koji imaju problem sa privatnom firmom koja je dobila, kako tvrdi, dozvolu da gradi postrojenje za preradu opasnog otpada.

„Oni su kazali da tamo nema škola i vrtića, a to nije istina. Nakon što su se građani pobunili, oni su imali javnu raspravu gde su došli predstavnici ministarstva koji su dali dozvolu za tu firmu i nastavili da rade po svome. Tražio sam da se grad Beograd i Skupština izjasni po tom pitanju, da stavimo monitorijum na tu izgradnju“, rekao je Simić.

Odbornici su podsetili i na problem poslovanja Apoteka Beograd i pozvali na skup u subotu, 1. novembra u Novom Sadu povodom obeležavanja godišnjice od pada nadstrešnice.

(Beta)

