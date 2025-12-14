Odbornik Dveri tvrdi da je tuču u Skupštini Čačka započeo odbornik Ruske stranke

Odbornik opozicione stranke Dveri Bratislav Simović saopštio je danas da je do jučerašnje tuče u Skupštini Čačka došlo nakon što ga je Slobodan Jakšić, odbornik Ruske stranke koja podržava vladajuću koaliciju, u skupštinskoj sali udario po ruci u kojoj je držao telefon.

Telefon je posle udarca pao na pod, nakon čega mu je Jakšić opsovao majku i nazivao ga pogrdnim imenima, tvrdi Simović.

On je u saopštenju precizirao da je do incidenta došlo četvrtog dana zasedanja Skupštine Čačka, kada je prišao Jakšiću da ga pita „da li je istina da nije bilo kvoruma skoro sat i da su odbornici u sali čekali samo njega da bi sednica umesto u 10 počela u 11 sati“.

S druge strane, Jakšić je medijima izjavio da ga je Simović „provocirao“ pre početka sednice i snimao telefonom, iako ga je više puta upozorio da to ne radi.

Posle incidenta, Jakšić je Simovića prijavio čačanskoj policiji, a nadležno Tužilaštvo je odbacilo prijavu zbog nepostojanja elemenata prekršaja ili krivičnog dela.

Simović je naveo u saopštenju da niko od skupštinskog rukovodstva, koji su bili prisutni u sali u 10 časova, kada je Skupština trebalo da počne sa radom, nije obavestio odbornike o odlaganju početka sednice i da je time „ozbiljno prekršen Poslovnik o radu Skupštine Čačka“.

(Beta)

