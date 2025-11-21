Odbrana Bolsonara traži da bivši predsednik Brazila odsluži 27-godišnju zatvorsku kaznu kod kuće

Bolsonaro (70) je u kućnom pritvoru od avgusta i suočava se sa neposrednom zatvorskom kaznom.
Prema zahtevu koju su njegovi advokati podneli Vrhovnom sudu, takvo zatvaranje „imaće ozbiljne posledice i predstavlja rizik po njegov život“.
Odbrana tvrdi da bi dozvola da odsluži kaznu kod kuće bila „humanitarna“ mera.
Bivši ekstremno desničarski predsednik (2019-2022) pati od posledica ubodne rane u stomak 2018. godine, a u septembru mu je dijagnostikovan rak kože.
Vrhovni sud je formalno odbacio Bolsonarovu žalbu na presudu sredinom novembra.
Međutim, njegov tim odbrane ima rok do početka sledeće nedelje da podnese dodatne žalbe.
Bolsonaro je u septembru proglašen krivim za predvođenja „kriminalne organizacije“ koja je nameravala da ga vrati na vlast posle pobede njegovog levičarskog rivala Luiza Inasija Lule da Silve (Inacio) na izborima u oktobru 2022. godine.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com