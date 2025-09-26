Odbrana struke: U toku izmene krivičnog zakonodavstva bez javne rasprave

Neformalna grupa sudija i javnih tužilaca „Odbrana struke“ saopštila je danas da Ministarstvo pravde pokušava da bez javne diskusije, već samo kroz slanje primedbi putem mejla, okonča postupak javne rasprave izmene seta krivičnopravnih zakona, sa minimalnim rokom od 20 dana.

„Smatramo da su inkriminacije krivičnih dela Objavljivanje materijala kojim s savetuje izvršenje krivičnog dela i Ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom, toliko neprecizne da su podložne raznim zlopotrebama“, navodi se u saopštenju.

Dodali su da su ti nacrti zakona, već bili na javnoj raspravi krajem prošle godine, kada su „toliko bili kritikovani od strane struke da je Ministarstvo pravde moralo da ih povuče“, zbog čega su pozvali Ministarstvo da otvori delotvornu javnu raspravu u okviru koje bi se došlo do najboljih zakonskih rešenja.

„Neprimereno je i neozbiljno, a smatramo i tendenciozno, da o ovako važnim izmenama, koje zadiru u pitanje poštovanja ljudskih prava i konvencija koje je Srbija ratifikovala, javna rasprava traje 20 dana putem elektronske pošte, čime se isključuje mogućnost ozbiljne i argumentovane diskusije“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

