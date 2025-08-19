ODIHR: Srbija obavezna da omogući mirno okupljanje bez neopravdane ili preterane policijske sile

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je danas saopštila da vlasti Srbije moraju omogućiti „mirna okupljanja bez neopravdane ili preterane upotrebe policijske sile“, uz ocenu da su „promovisanje dijaloga i odgovornost najbolji način da se dođe do deeskalacije sadašnjih napetosti“.

„Srbija ima obavezu da omogući mirna okupljanja bez neopravdane ili preterane upotrebe policijske sile, i da spreči nasilje – u skladu sa svojim obavezama u pogledu ljudskih prava“, napisao je ODIHR na društvenoj mreži Iks (X).

Kako se ukazuje na kraju kratke objave, „promovisanje dijaloga i odgovornost su najbolji način da se dođe do deeskalacije sadašnjih napetosti“.

(Beta)

