Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon vidovdanskog protesta

Suđenje grupi studenata, uhapšenih nakon prošlogodišnjeg vidovdanskog protesta, koje je trebalo da počne danas u podne - odloženo je.

Devetoro studenata je optuženio za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.

Datum održavanja narednog ročišta nije saopšteno, a ovo je već drugo odlaganje suđenja u istom postupku.

Prvo ročište je trebalo da se održi 8. decembra, ali je odloženo za 2. mart, jer se dvoje od devetoro studenata nije pojavilo na ročištu iz zdravstvenih razloga.

Okrivljeni su pre početka suđenja naveli da su im pravni zastupnici, među kojima su advokati Božidar Prelević, Ljiljana Borović Marjanović, Aleksa Radonjić, Petar Mitov, Jovan Rajić i drugi, savetovali da ne daju izjave za medije „dok sve ne bude gotovo“.

Par stotina ljudi okupilo se ispred Palate pravde u protestu podrške okrivljenima uoči ročišta,pod nazivom „Njih ne damo“.

Mirno okupljanje počelo je nešto nakon deset časova, a prisutni su pravili buku pištaljkama i vuvuzelama i nosili transparente „Uhapsite Oskara“, „Uhapsite predsednika i Vladu Srbije“.

Na njega je organizovano došlo nekoliko desetina studenata Poljoprivrednog fakulteta, kao i ljudi koji su nosili zastave pojedinih novobeogradskih zborova.

Nakon što su okrivljeni i njihovi pravni zastupnici ušli u sud, okupljeni su blokirali saobraćaj u Savskoj ulici na 16 minuta, odajući poštu za šesnaestoro poginulih u padu nadstrešnice ispred novosadske Železničke stanice.

Protest su obezbeđivale dve patrole saobraćajne policije.

Posle protesta „Vidimo se na Vidovdan“, održanog 29. juna prošle godine, uhapšeno je devetoro studenata, koje Više javno tužilaštvo tereti za krivično delo „priprema dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije“, u vezi sa krivičnim delom „pozivanje na nasilnu promenu ustavnog promenu ustavnog uređenja u saizvršilištu“.

Ovi studenti su nakon pritiska javnosti pušteni da se brani sa slobode.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com