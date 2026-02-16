Održan i četvrti protest u Sarajevu povodom nesreće tramvaja, zahtevi kantonalnim vlastima

U Sarajevu je danas održan i četvrti redu protest povodom iskakanja tramvajsa iz šina pri čemu je prošlog četvrtka poginuo student iz Brčkog, a teško povređena 17-godišnja srednjoškolka ostala bez noge.

Skup građana, među kojima je po pisanju sarajevskih medija, bilo najviše studenata i srednjoškolaca, počelo je u 12.00 časova minutom ćutanja ispred Zemaljskog muzeja, u čijoj blizini se desila ta nesreća.

Odmah je blokiran saobraćaj u centru grada.

Učesnici skupa uzvikivali su: „Nismo izašli s časa, već po budućnost“, „Jedna ulica, jedan život“, „Danas on, sutra mi“, a skakali su uz povike „Ko ne skače, taj je lopov“.

Okupljeni građani istakli su da ostavka premijera Vlade Kantona Sarajevo Nihada Uka i pad kantonalne vlade „ne znači da će mladi utihnuti“, ističući da traže odgovornost za tragediju svih u lancu odgovornosti: od Vlade Kantona, preko resornog ministarstva, do Gradskog saobraćaja Sarajeva (GRAS).

U međuvremenu je objavljena informacija da je direktor GRAS-a Senad Mujagić podneo ostavku.

Od Zemaljskog muzeja kolona je krenula prema Tržnom centru SSC, a potom prema Skenderiji, uz uzvike sve vreme „Hoćemo pravdu!“.

Protestima se pridružio i Muriz Memić, otac mladića Dženana Memića koji je umro 2016. godine od povreda koje je dobio sedam dana ranije u Velikoj aleji na Ilidži i čija smrt nije razjašnjena do danas.

Prošli su pored Vlade KS, a potom nastavili ka Gimnaziji Obala, pozvavši gimnazijalce da im se pridruže.

Okupljeni su zastali kod Akademije likovnih umetnosti, gde je studirao Erdoan Morankić, koji je poginuo u tramvajskoj nesreći.

Zadržali su se potom ispred Tužilaštva KS, koje su obezbeđivale jake policijske snage.

Tu su pročitali su četiri zahteva.

Prvi zahtev je da se objave potpune informacije o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimku kamere iz tramvaja u trenutku nesreće.

Drugi zahtev je potpuno povlačenje svih starih tramvaja iz sobraćaja dok ne prođu ponovno servisiranje, kao i objavljivanje podataka o njihovoj ispravnosti.

Učesnici protesta tražili su i ostavke svih odgovornih u lancu celog sistema javnog prevoza i izgradnju kvalitetnog, sigurnog prevoza, te obustavljanje privatizacije javnog gradskog prevoza.

Tužilaštvo KS je saopštilo da je glavna tužiteljka htela da primi organizatore protesta, ali da se niko nije izjasnio kao organizator.

Navedlo je da utvrđuje odgovornost svih u lancu i da se snimak kamere iz tramvaja, koji je na analizi po naredbi tužilaca, ne može objaviti, jer objavljivanje dokaznog materijala može štetiti istražnom postupku.

Od Tužilaštva KS učesnici protesta krenuli su ponovo ka Zemaljskom muzeju, a prolazeći pored zgrade Predsedništva BiH, uzvikujući „Lopovi, lopovi!“ i tražili su ostavke.

Objavljeno je da iza organizacije protesta stoji neformalna organizacija mladih „Borba za pravdu“ koja od vlasti Kantona Sarajevo (KS) traži veću transparentnost, odgovornost i mere za suzbijanje, kako su naveli, dugogodišnje korupcije u Bosni i Hercegovini.

Ranije danas poziv na proteste objavljen je na Instargram stranicma „hocel.ta.promjena“, „za.bolje.sutra“ i „pravda.promjena.ba“ navedeni su zahtevi vlastima KS.

Zbog tramvajske nesreće premijer KS Nihad Uk podneo je ostavku, čime je pala kompletna kantonalna vlada.

Stranka demokratske akcije (SDA) je saopštila da je ostavka premijera Nihada Uka (Naša stranka) stigla kasno, ali da se njome ipak priznaje neuspeh Vlade KS.

„Ostavka premijera Vlade Kantona Sarajevo Nihada Uka nije iznenađenje, već, nažalost, zakašnjelo priznanje potpunog neuspeha vlasti Trojke“, navela je SDA.

Ocenila je da je ostavka usledila tek „posle snažnog pritiska javnosti i još jednog tragičnog događaja koji je razotkrio ozbiljne slabosti sistema, a za koje ova vlast mesecima i godinama nije imala nikakav odgovor“.

Nredni protest u Sarajevu je najavljen za sutra, u utorak.

