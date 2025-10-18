Održan Marš slobode: Sloboda se brani u Novom Sadu

U Novom Sadu danas je održan protest „Marš slobode“, u okviru kog su građani blokirali raskrsnicu po raskrsnicu u gradu, a na svakoj od njih priređivali su performanse o različitim temama.

Protest su organizovali zborovi građana.

Građani su na protestu burno pozdravili profesorku Mariju Vasić i aktivistu Lada Jovovića, koji su pre nekoliko dana pušteni iz kućnog pritvora, uz poruku „Sloboda se brani u Novom Sadu“.

Marija Vasić je u rukama držala veliku maketu Ustava Srbije.

Na drugoj blokiranoj raskrsnici građani su simulirali glasanje i ubacivali papiriće u glasačku kutiju, ali su ukazivali i na nepravilnosti i kupovinu glasova

„Kukavice se boje da raspišu izbore za mesne zajednice jer se plaše glasa Novosađana, ali se pritom ne plaše što krše statut grada, zakon i Ustav. Mi tražimo i parlamentarne izbore, jer bez njih nema izlaska iz političke i ekonomske krize. Srbiju blokira režim koji zbog straha od poraza beži od izbora koji jedini mogu da razreše krizu u društvu“, poručili su predstavnici zborova građana.

Na trećoj raskrsnici čula se i himna Škole za osnovno i srednje obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju „Milan Petrović“ iz Novog Sada, a blokada raskrsnice bila posvećena njihovom uključivanju u društvo.

Na četvrtoj raskrsnici izveden je performans „Upali svetlo, Novi Sade“, posvećen odbrani medijskih sloboda.

Sa razglasa je puštana pesma „Pada vlada“, a građani prikupljaju i donacije za političke zatvorenike, kao i poruke podrške za njih.

Prikupljali su i donacije za Jutjub studentsku televiziju Blokada.info.

Na petoj raskrsnici organizovan je performans „Novi Sad osvetljava medijski mrak u Srbiji“.

Na šestoj raskrsnici, ispred sedišta policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA), advokati su preuzeli baklje i Ustav od građana.

„Na svakom koraku naše borbe bili su sa nama. To su naši saborci čije brojeve telefona ispisujemo po rukama, koje prve pozivamo pred najezdom represije“, poručili su zborovi građana.

Na poslednjoj raskrsnici, na kraju Marša slobode kod Železničke stanice u Novom Sadu građani su 16-minutnom tišinom odali počast žrtvama, kako su rekli, „mafijaškog režima“.

„Ma ko došao na vlast posle ove kriminalne organizacije moraće da ozbiljno računa na Novosađane. Moraće da računa da će građani braniti i štititi solidarnost i slobodu koju su tako teško osvojili. Ali borba još nije završena“, poručili su zborovi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com