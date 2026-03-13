Održan predizborni skup PUPS-a u Domu kulture u Lučanima

Predizborni skup Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) koja na predstojeće izbore izlazi u okviru liste "Aleksdandar Vučić - Lučani, naša porodica" održan je u sali Doma kulture u centru Lučana.

Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić kazao je da se ta partija zalaže za povećanje penzija i za socijalno-garantovanu penziju za žene sa sela.

„Ne smemo da zaboravimo i sve one starije od 65 godina, koji nisu i nikada neće biti penzioneri, a među kojima je najviše žena i to žena na selu, koji sa opravdanim nestrpljenjem čekaju socijalnu-garantovanu penziju ne manju od 150 evra mesečno, poput zemalja u okruženju“, izjavio je on, a preneo PUPS u saopštenju.

Na skupu su bili prisutni predsednik opštinskog odbora PUPS-a Lučani Spasoje Milovančević, predsednik Izvršnog odbora PUPS-a i narodni poslanik Ilo Mihajlovski, kao i potpredsednik PUPS-a i narodni poslanik Risto Kostov.

(Beta)

